I motori rombano in piazza Centinaia di iscritti al motoraduno

In piazza a Recanati si sono radunate centinaia di motociclisti provenienti da diverse parti d’Italia per il 42° motoraduno nazionale Città di Recanati. I motori hanno riempito l’aria di suoni intensi, mentre le due ruote hanno animato le strade centrali della città. L’evento ha visto la partecipazione di appassionati che hanno condiviso la loro passione, creando un’atmosfera di festa e di aggregazione.

A Recanati vive la passione per le due ruote. Anche quest’anno, infatti, il 42° motoraduno nazionale Città di Recanati ha richiamato centinaia di motociclisti da tutta Italia, trasformando il centro in un vivace palcoscenico di colori, motori ed entusiasmo. Organizzato dal Motoclub Franco Uncini con il patrocinio del Comune, l’evento si conferma un appuntamento consolidato e molto atteso. Cuore della manifestazione è stata piazza Leopardi, gremita da appassionati e curiosi. Oltre 400 gli iscritti ufficiali, a testimonianza di un richiamo che continua a crescere anno dopo anno. Momento particolarmente atteso è stato l’arrivo del campione del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I motori rombano in piazza. Centinaia di iscritti al motoraduno IMPENNANO DAVANTI ALLA POLIZIACAOS TOTALE AL RADUNO!!! Notizie correlate I motori rombano a piazza San Lorenzo, centinaia di moto per la benedizione e per fare del bene | VIDEO e FOTOIl sole a picco su piazza San Lorenzo da perfetta cornice a centinaia di appassionati che, fin dalle prime ore del mattino, hanno trasformato il... Alto valore educativo e civico, in piazza Italia centinaia di alunni partecipano al DantedìUn’esperienza dall’alto valore educativo e civico ha animato Piazza Italia dove, in occasione del Dantedì 2026, centinaia di alunne e alunni degli... Contenuti di approfondimento Si parla di: I motori rombano in piazza. Centinaia di iscritti al motoraduno. I motori rombano in piazza. Centinaia di iscritti al motoradunoA Recanati vive la passione per le due ruote. Anche quest’anno, infatti, il 42° motoraduno nazionale Città di Recanati ... ilrestodelcarlino.it Torna Auto Expo, i motori rombano in piazzaCivitanova si prepara ad accogliere la quindicesima edizione di Auto Expo, la più grande kermesse espositiva all’aperto nelle Marche dedicata al mondo dei motori. Appuntamento domani nel centro ... ilrestodelcarlino.it