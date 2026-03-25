In piazza Italia si sono svolti eventi legati al Dantedì 2026, con la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da vari istituti comprensivi della città. Oltre agli alunni delle scuole locali, hanno preso parte anche studenti del corso di laurea in scienze della formazione primaria. La manifestazione ha coinvolto in modo attivo i partecipanti, creando un momento di confronto e approfondimento sulla figura e l’opera di Dante.

Un’esperienza dall’alto valore educativo e civico ha animato Piazza Italia dove, in occasione del Dantedì 2026, centinaia di alunne e alunni degli istituti comprensivi della città, assieme a studentesse e studenti del corso di laurea in scienze della formazione primaria, hanno dato vita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Alto valore educativo e civico, in piazza Italia centinaia di alunni partecipano al Dantedì

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