A distanza di diversi mesi dalla morte di Elisa Giugno, la vicenda continua a sollevare dubbi e interrogativi. La ragazza è stata trovata senza vita in una zona priva di telecamere di sorveglianza, né nei pressi della frazione Serra del Monte né in altri punti circostanti. Si discute ancora sui presunti graffi trovati sul corpo e sulle testimonianze raccolte, senza che siano ancora chiare le cause e le circostanze esatte dell’accaduto.

Cecima (Pavia), 1 maggio 2026 – Non ci sono telecamere, né alla frazione Serra del Monte né nel punto, un paio di chilometri più a valle, dove nel prato, a una cinquantina di metri di distanza nel declivio collinare sotto il livello della strada, è stato trovato martedì mattina i l corpo ormai senza vita di Elisa Giugno. Ma nelle indagini sulla morte della 22enne di Voghera i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Pavia stanno anche analizzando i filmati registrati dalle telecamere presenti a Cecima, una proprio all’imbocco dell’unica strada che tutti devono percorrere per andare e tornare dalla frazione Serra del Monte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I misteri della morte di Elisa Giugno: dai ’graffi’ sospetti ai dubbi sui testimoni

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LEGAMI CON LA CITTÀ DI ALESSANDRIA PER ELISA GIUGNO La 22enne trovata morta nel Pavese - facebook.com facebook

Giallo di Pavia. Elisa Giugno, 22 anni, è stata trovata senza vita in un campo. Sentito per diverse ore l’amico che la ospitava. Casa e macchina dell’amico perquisite e messe sotto sequestro dai Carabinieri. Nessuna pista è esclusa. Il commento di Milo Infante x.com