I dubbi sulla morte di Epstein il dottor Michael Baden presente all’autopsia denuncia i suoi sospetti sul suicidio

Il dottor Michael Baden, presente all’autopsia di Jeffrey Epstein, mette in discussione il suicidio del magnate, morto in cella il 10 agosto 2019. Baden sostiene che ci siano elementi che richiedono una nuova verifica sulla causa della morte, sollevando dubbi sulle conclusioni ufficiali. Durante un’intervista, il medico ha evidenziato come alcune caratteristiche del decesso non combacino con un semplice gesto di auto-suicidio. In particolare, ha osservato delle anomalie nei segni lasciati sul corpo di Epstein, che non sarebbero compatibili con un suicidio. Baden ha anche ricordato che Epstein era sotto stretto controllo e che le circostanze della

“La causa della morte di Jeffrey Epstein dovrebbe essere nuovamente sottoposta a indagine” lo dice un medico che era presente all’autopsia del magnate accusato di pedofilia, morto in carcere il 10 agosto 2019. Il dottor Michael Baden non è convinto della conclusione dell’Ufficio di medicina legale di New York, secondo cui Epstein si sarebbe tolto la vita mentre era in attesa di processo per accuse di traffico sessuale. Il decesso subentrò tre settimane dopo aver dichiarato all’Fbi di essere pronto a collaborare e a fare i nomi delle persone legate alla sua rete di prostituzione minorile. “La mia opinione è che la sua morte di Epstein sia stata molto probabilmente causata da una pressione da strangolamento piuttosto che da impiccagione” ha dichiarato al Telegraph il patologo, ingaggiato dalla famiglia Epstein per portare avanti l’ipotesi dell’omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I dubbi sulla morte di Epstein, il dottor Michael Baden (presente all’autopsia) denuncia i suoi sospetti sul suicidio Michael Baden, patologo forense di fama mondiale: “Epstein non si è impiccato, riaprite le indagini” Michael Baden, il noto patologo forense, afferma che Jeffrey Epstein non si è impiccato e chiede di riaprire le indagini. «Jeffrey Epstein è stato strangolato a morte nella sua cella», il medico legale presente all’autopsia del 2019: «Non si è suicidato» Il medico legale Michael Baden afferma che Jeffrey Epstein è stato strangolato a morte nella sua cella, non si è suicidato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Epstein, media: da un nuovo video dubbi sul suicidio in carcere; I dubbi sulla morte di Epstein. Sul corpo segni di strangolamento. Medico legale chiede la riapertura delle indagini; Nuove immagini seminano dubbi sul suicidio di Jeffrey Epstein; Usa, nuovi filmati carcere sollevano dubbi su morte Epstein. I dubbi sulla morte di Epstein. Sul corpo segni di strangolamento. Medico legale chiede la riapertura delle indaginiMichael Baden assistette all’autopsia su incarico del fratello del defunto e non crede al suicidio. Lesioni non compatibili con l'impiccamento da lenzuolo. Le rivelazioni dei ‘files’: un bagliore ar ... msn.com Bimba morta a Bordighera, i dubbi sull’orario della morte: l’ipotesi del decesso a casa dell’amico della madreTra i dubbi da chiarire sul decesso della bimba di due anni di Bordighera, c’è anche l’orario del decesso. L’ipotesi del medico legale è che sia avvenuto quando la piccola era a casa dell’amico della ... fanpage.it Michael Baden assistette all’autopsia su incarico del fratello del defunto e non crede al suicidio. “Lesioni non compatibili con l'impiccamento da lenzuolo”. Le rivelazioni dei ‘files’: un bagliore arancione nel video della sorveglianza. Entrò qualcuno nella su facebook