Yari Proietti l' ultima vittima della strada della morte | sui social l' appello per trovare testimoni

Yari Proietti è la vittima più recente di via Fosso dell’Osa, nota come la strada della morte di Roma est, dove sono deceduti altri automobilisti e centauri. Sui social sono stati pubblicati appelli per raccogliere testimonianze e informazioni utili alle indagini. La zona continua a essere al centro dell’attenzione per le tragedie che si sono accavallate nel tempo.

Il nome di Yari Proietti è l’ultimo di una lunga lista di automobilisti e centauri che hanno perso la vita lungo via Fosso dell’Osa, la strada della morte di Roma est. Da anni, ormai, i residenti di Villaggio Prenestino chiedono una messa in sicurezza dell’arteria. Intanto, sui vari gruppi social di quartiere si cercano testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale è deceduto il 52enne romano. Yari Proietti è morto la sera del 13 marzo in un incidente stradale a Villaggio Prenestino, a Roma. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20 in via Fosso dell’Osa, all’incrocio con via Filetto, coinvolgendo una moto e due auto. Il motociclista, a bordo di una Suzuki Gsx, si è scontrato con una Opel Adam che stava svoltando a sinistra ed è stato poi sbalzato contro una Smart For Two. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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