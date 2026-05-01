i giochi della memoria

Vincenzo Calafiore ha dichiarato di aver sempre desiderato controllare ogni momento della propria vita. Nel suo discorso, si interroga sulla possibilità di una geografia della narrazione, ovvero di un percorso di memoria che rifletta una mappa dell’anima. La sua riflessione si focalizza sull’idea di un luogo della memoria coltivato e organizzato, che segue un ordine interno e personale.

“.ho sempre voluto essere il padrone di ogni attimo della mia vita! “ Vincenzo Calafiore Esiste una geografia della narrazione? Voglio dire, un percorso della memoria che asseconda una -geografia – dell’anima, insomma un luogo della memoria coltivata. In cui si radicano le storie personali e che rimangono tali per sempre? Dunque la memoria, vista come un collage di storie disposte in un mosaico variegato tra le cui tessere si scorgono squarci di vita vissuta, ricordi personali,note critiche, visi di persone che ormai non esistono più e tanto altro ancora. Ad armonizzare tutto è, poi, compito della memoria che un po’ alla volta scopre il paesaggio, lo intreccia in un dialogo e lo usa come sfondo alle visioni come una conversazione o narrazione che sia.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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