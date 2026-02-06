Giorno della Memoria posata la pietra d' inciampo in memoria di Antonio Milani

Questa sera a Genova è stata posata la 27esima pietra d’inciampo in memoria di Antonio Milani. L’evento si è svolto nel pomeriggio di oggi, davanti al civico 51R di via Fillak. La cerimonia ha richiamato alcune persone del quartiere, che hanno voluto ricordare la figura di Milani nel Giorno della Memoria.

Nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, alle **ore 14**, è in programma la posa della **pietra d'inciampo** in memoria di **Antonio Milani**, che si terrà in via Walter Fillak 51r su iniziativa di Riccardo Bagnato.

