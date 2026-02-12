Un pomeriggio tranquillo in una palestra della memoria, tra chiacchiere e giochi. Qui, le persone si incontrano per passare il tempo, risolvere un cruciverba o condividere una tazza di tè e biscotti. Non si tratta solo di svago, ma di una vera e propria cura per la mente, che aiuta a mantenere attivi i ricordi e a vivere meglio.

Giusto il tempo di un caffè. Una tazza di tè accompagnata da qualche biscotto, un cruciverba da risolvere insieme, un gioco da tavolo, una chiacchiera lenta. A volte è da qui che ricomincia la cura. Da un tempo prezioso che non guarisce la malattia, ma accarezza le persone. È questo il cuore di "Qui e ora, caffè!", il progetto di Alzheimer Caffè avviato a Montelupo Fiorentino dal consorzio di cooperative Il Borro, da anni impegnato nei servizi socio assistenziali per anziani fragili, costruito insieme a una rete di realtà del territorio. La fragilità non è una questione privata, ma una responsabilità collettiva: da qui l’idea di un luogo informale e accogliente – la sede principale è il Mmab di Montelupo – dove persone con fragilità cognitive e familiari possono incontrarsi, condividere momenti di svago, ricevere informazioni e confrontarsi con professionisti e volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Qui e ora, caffè!“. Palestra della memoria tra chiacchiere e giochi: "È una forma di cura"

