Soprintendenze scontro Salvini-Giuli in cdm Le raderei al suolo Vallo a dire in tv

Durante una riunione del Consiglio dei ministri, il ministro dell’interno ha espresso con forza la volontà di eliminare le sovrintendenze, dicendo che le raderebbe al suolo, mentre un collega ha replicato di dire questa cosa in televisione. Le discussioni tra i membri del governo si sono svolte ad alta voce e si sono udite chiaramente dall’anticamera, riempiendo i corridoi di voci e clamore.

«Non processeremo le sovrintendenze!». «Io le raderei al suolo!». Le urla si sentono dall'anticamera e rimbombano nei corridoi. E a “dirsele” di santa ragione sono ancora una volta loro due: Matteo Salvini e Alessandro Giuli. C'è un momento di alta, altissima tensione in Consiglio dei ministri fra il leader della Lega e il titolare della Cultura in quota Fratelli d'Italia. Si parla del piatto forte: il piano Casa. E di una norma caldeggiata da Salvini e infilata nel decreto che permette, per spiegarla in breve, di bypassare alcuni controlli delle sovrintendenze culturali per ristrutturare palazzi e case popolari. Antica questione che però si trasforma in miccia durante la riunione a Palazzo Chigi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Soprintendenze, scontro Salvini-Giuli in cdm. «Le raderei al suolo». «Vallo a dire in tv» Notizie correlate Carburanti, Salvini: "Tetto al diesel sotto 1,90 euro. Stasera in cdm taglio accise carburante""Stiamo lavorando già da stasera con un primo sostanziale taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa già nelle prossime ore". Leggi anche: "Case? Lei deve pensare ai treni": scontro in tv tra Salvini e Lilli Gruber Aggiornamenti e contenuti dedicati Tensione in Cdm sul Piano casa, Giuli minaccia di non votarloDuro scontro in Consiglio dei ministri sul Piano casa. Secondo quanto raccontano diversi presenti, ad accendere non poco il dibattito è stato il nodo del ruolo delle sovrintendenze nelle operazioni di ... ansa.it Lite tra Salvini e Giuli in consiglio dei ministri. Poi interviene Meloni: «Basta spocchia»Il leader del Carroccio: «Rederei al suolo le Soprintendenze». La reazione: «Esci fuori e ripetilo in pubblico» ... roma.corriere.it