Durante la riunione del Consiglio dei ministri, si sono registrati scontri tra Matteo Salvini e Alessandro Giuli riguardo a una norma che riguarda il ruolo delle sovrintendenze. La discussione si è accesa, portando alla necessità di un intervento diretto da parte della presidente del consiglio. La questione ha riguardato principalmente il Piano casa, con le posizioni dei due esponenti che si sono contrapposte nel corso della seduta.

Clima teso in Consiglio dei ministri, dove il via libera al Piano casa si è trasformato in uno scontro acceso tra Matteo Salvini e Alessandro Giuli. Al centro della disputa, una norma inserita all’ultimo momento che avrebbe accelerato le procedure edilizie nei centri storici, riducendo il peso delle sovrintendenze. La tensione tra i due avrebbe fatto infuriare Giorgia Meloni, costretta a intervenire. Tensione tra Salvini e Giuli in Cdm Scontro sul Piano casa, cosa è successo Giorgia Meloni costretta a intervenire Cosa prevede il Piano casa del governo Tensione tra Salvini e Giuli in Cdm Secondo quanto riportato da Repubblica, ci sarebbero stati momenti di tensione e discussione in Consiglio dei ministri durante la delibera del Piano casa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tensione tra Matteo Salvini e Alessandro Giuli in Cdm sul Piano casa, Meloni costretta a intervenire

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