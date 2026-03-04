tentano la truffa dello specchietto denunciati un uomo e una donna

Un uomo e una donna sono stati denunciati dopo aver tentato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”. L’intervento della Polizia di Stato ha impedito che il tentativo si concretizzasse. I due soggetti sono stati fermati e identificati durante le operazioni di controllo. La vicenda si è svolta in una zona cittadina, dove si sono verificati i fatti.

Avrebbero tentato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, ma l’intervento della Polizia di Stato ha interrotto il piano. Un uomo e una donna, entrambi originari della Sicilia, sono stati denunciati in stato di libertà perché ritenuti presunti responsabili di tentata truffa in concorso. L’episodio è emerso dopo la segnalazione di un automobilista alla Sala Operativa del 112 NUE. L’uomo ha raccontato agli operatori di aver avvertito un forte colpo sulla fiancata della propria auto mentre percorreva la zona di Salina Grande. Guardando nello specchietto retrovisore avrebbe notato una vettura ferma sul ciglio della strada dalla quale sarebbe stata lanciata una pietra contro il suo veicolo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

