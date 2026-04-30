Perché il decreto Primo Maggio è una truffa e una doppia lesione anche costituzionale dei diritti del lavoro

Il decreto chiamato Primo Maggio, approvato dal governo, ha suscitato polemiche per le sue implicazioni sui diritti dei lavoratori. Secondo le opposizioni, rappresenta una manomissione delle tutele esistenti e potrebbe essere in contrasto con alcuni principi costituzionali. La normativa riguarda misure che modificano aspetti del mercato del lavoro e delle relazioni sindacali, generando forti critiche da parte di chi denuncia un impatto negativo sui diritti fondamentali dei lavoratori.

Il cosiddetto decreto Primo Maggio del governo Meloni è una truffa e una doppia lesione, anche costituzionale, dei diritti del lavoro. È una truffa perché non stanzia un solo centesimo per i lavoratori, mentre finanzia le imprese con circa un miliardo di euro, distribuito su tre anni. L’unica spesa del decreto è costituita dai soldi che vengono donati alle imprese che assumono o che confermano a tempo indeterminato i giovani e i lavoratori del Mezzogiorno. È la solita esenzione contributiva che in realtà viene pagata dagli stessi lavoratori, a cui vengono mancare i fondi per l’Inps. E forse ho sbagliato a dire che il governo non dà nulla ai lavoratori: in realtà il governo Meloni toglie un miliardo ai lavoratori per finanziare le imprese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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