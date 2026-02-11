Porto di Tremestieri i sindacati denunciano ritardi | Parole e impegni disattesi nessun cantiere avviato

I sindacati tornano a denunciare i ritardi nei lavori per il nuovo porto di Tremestieri. Da mesi, le promesse fatte ai cittadini non sono state mantenute e nessun cantiere è ancora partito. La situazione resta ferma, e i lavoratori chiedono risposte chiare e azioni concrete. La promessa di un rilancio economico e di nuove opportunità sembra ancora lontana.

Messina attende da mesi l'avvio dei lavori per il nuovo porto di Tremestieri, ma le promesse fatte ai cittadini restano sulla carta. A denunciarlo sono i sindacati messinesi, che parlano di "limite del dileggio e della presa in giro" della città.Ivan Tripodi (Uil Messina), Pasquale De Vardo.

