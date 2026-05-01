i cento anni della motonave la capitanio

Il Primo Maggio si è celebrato il centenario della motonave La Capitanio, una delle imbarcazioni più rappresentative del lago d’Iseo. Costruita cento anni fa, ha attraversato decenni di attività, portando passeggeri e contribuendo alla storia del trasporto locale. La cerimonia commemorativa si è svolta con la partecipazione di autorità e appassionati, che hanno reso omaggio a questa imbarcazione simbolo del lago e della sua tradizione marittima.

Rendere omaggio a un simbolo della storia e dell’identità del lago d’Iseo. Il Primo Maggio a Lovere, nel Sebino bergamasco, sono in programma i festeggiamenti per i 100 anni della motonave La Capitanio, costruita nel 1926 e che oggi appartiene ed è custodita dall’associazione che ne porta il nome e che vuole rendere l’imbarcazione un patrimonio a disposizione dell’intera comunità. Sabato e domenica l’associazione ha organizzato una serie di appuntamenti a Lovere, dove è solitamente ormeggiata la motonave, che si può fregiare della targa dorata rilasciata dall’Automotoclub storico italiano. Un paio di mesi fa, la proposta di restauro e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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