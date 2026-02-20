i quasi cento anni della pizzeria da pasqualino 1931

Nel 1931, Pasquale Aprile apre la pizzeria Da Pasqualino, che oggi festeggia quasi 100 anni di attività. La pizzeria si trova nel cuore del borgo Loreto, un quartiere storico di Napoli, noto un tempo come bùvero. Qui, nel Seicento, si produceva ceramica e si sviluppava un vivace quartiere di vasai. La pizzeria ha continuato a mantenere viva la tradizione, attirando generazioni di napoletani e visitatori. La sua storia rappresenta un pezzo di memoria cittadina.

Fra le zone più caratteristiche della Napoli di una volta vi è il borgo Loreto, chiamato un tempo bùvero, raffigurato in dipinti del XVII secolo, famoso nel Seicento per la ceramica, era noto per il borgo dei vasai, e successivamente per l'ospedale e il conservatorio.