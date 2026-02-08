I cento anni della maestra Emilia Felicani

La maestra Emilia Felicani ha spento 100 candeline. La sua lunga vita si è intrecciata con la scuola di Preti, dove ha insegnato per cinque anni. Ieri, ha festeggiato il secolo di vita circondata dai parenti e dagli amici. La sua storia rappresenta un pezzo di memoria viva per il paese.

Ho conosciuto la signora Emilia Felicani in Preti, classe 1926, come maestra Preti, e solo per cinque anni della sua lunghissima vita, che ieri ha raggiunto il secolo. Beh, avendone io solo 53, di anni, la mia conoscenza non avrebbe potuto comunque superare di molto la metà della sua esistenza, ma quei cinque anni, appena un ventesimo della vita della signora, mi hanno fatto capire tante cose di lei". Così Dario Missich e i compagni Alessandro Albertazzi, Elisabetta Bertuzzi, Claudia Biagetti, Raffaella Brini, Alessandra Maria Carozza, Roberta Cassone, Stefano Civolani, Andrea Feletti, Silvia Giardini, Michela Grassi, Katia Loiacono, Lucia Negro, Roberta Romagnoli, Silvia Sesler. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cento anni della maestra. Emilia Felicani Approfondimenti su Emilia Felicani L'auto della maestra viene sequestrata fuori scuola: "Mai avuta l'assicurazione per 18 anni" Una docente di Secondigliano ha scoperto che la sua auto, utilizzata quotidianamente senza assicurazione, è stata sequestrata fuori scuola. Luca Barbarossa in “Cento storie per cento canzoni” all'Auditorium Parco della Musica Luca Barbarossa porta in scena “Cento storie per cento canzoni”, un progetto che unisce musica e narrazione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Emilia Felicani Argomenti discussi: Marilyn Monroe, cento anni di mito; Maletti consegna la Bonissima a Margherita per i 100 anni; Alla Peggy Guggenheim i cento anni di Cahiers d’Art tra riviste e capolavori; I cento anni della maestra. Emilia Felicani. I cento anni della maestra. Emilia FelicaniHo conosciuto la signora Emilia Felicani in Preti, classe 1926, come maestra Preti, e solo per cinque anni della ... ilrestodelcarlino.it Cento anni della Parrocchia Santa Maria Greca: celebrazione di apertura dell'Anno GiubilareLa Comunità parrocchiale di Santa Maria Greca in Corato è lieta di annunciare l'apertura dell' Anno Giubilare per i 100 anni dell'istituzione della parrocchia. Sarà la celebrazione eucaristica del 7 ... coratoviva.it La scheda, le statistiche e le curiosità del direttore di gara di Teramo designato per la trasferta emiliana delle Vespe #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #reggiana #ermannofeliciani facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.