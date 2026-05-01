Quest’anno si ricorda il centenario di Marilyn Monroe, figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo e della moda. Tra i capi più celebri associati alla sua immagine, si trovano il famoso abito bianco e il vestito con pois, simboli di uno stile inconfondibile. La casa di moda Guess ha deciso di celebrare questa icona, richiamando alcuni dei suoi look più noti.

L’iconico subway dress, l’abito bianco che si alza con lo sbuffo d’aria della metropolitana di Quando la moglie è in vacanza, quello rosa shocking, senza spalline e con spacco laterale della leggendaria performance di Diamonds are a girl’s best friend di Gli uomini preferiscono le bionde, ma anche i jeans a sigaretta di The Misfit, i pantaloni Capri, i maglioncini aderenti, i foulard tra i capelli e le ballerine. Marilyn Monroe, è un’icona fashion intramontabile che ha ridefinito la moda degli anni ’50, valorizzando le forme a clessidra, i fourreau a sirena, i bustier e le scollature halter e continuando a ispirare i brand moderni con il suo stile unico e leggendario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I cent’anni di Marilyn. Tra corsetti e pois. Guess celebra la musa

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