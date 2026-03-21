L’evento Cent’anni d’azzurro Milano celebra l’esordio dell’Italia

Milano ospita l’evento speciale dedicato ai cento anni dell’Italia di basket, celebrando il debutto della nazionale avvenuto il 4 aprile 1926 in una partita amichevole contro la Francia. La città ricorda questa data storica attraverso una serie di iniziative che coinvolgono atleti, tifosi e appassionati, sottolineando il legame tra il passato e il presente del movimento sportivo italiano.

Bisogna tornare indietro nel tempo. Il 4 aprile 1926 l’Italia del basket giocò una sfida amichevole contro la Francia. Lo fece a Milano, nella zona di Piazzale Accursio, nello storico “Tiro a segno“ (ormai dismesso dall’inizio degli anni ‘70). Fu la prima volta in cui gli azzurri rappresenteranno il nostro Paese nel basket maschile. Per celebrare questa ricorrenza la LIBA (associazione di giocatori veterani del nostro basket) ha voluto organizzare, proprio in corrispondenza con il 4 aprile, una giornata con tantissime iniziative partendo proprio dallo stesso luogo dove si giocò la gara e dove sarà posta anche una stele dedicata. Uno dei motori della manifestazione sarà Pierluigi Marzorati (nella foto), il giocatore con più presenze di tutti in nazionale azzurra, 277. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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