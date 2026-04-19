Il 25 aprile del 1926, il Teatro alla Scala di Milano ha aperto le sue porte alla prima rappresentazione di Turandot, l'opera di Giacomo Puccini. Quest'evento ha segnato un momento importante nella storia dell'opera, che da allora continua a essere interpretata e rappresentata in tutto il mondo. La città celebra in questi giorni il centenario dell’opera, con iniziative che ripercorrono il suo legame con la musica e la memoria collettiva.

Il 25 aprile del 1926 il Teatro alla Scala di Milano ospitava la prima rappresentazione della Turandot. Uno dei capolavori di Giacomo Puccini, che ha un forte legame con Viggiù: Renato Simoni, compositore del primo atto del libretto dell’opera, aveva la sua seconda casa nel paese di confine della Valceresio e proprio qui trovò ispirazione e suggestioni fondamentali per la costruzione dell’immaginario dell’opera. Nella sua villa, dove trascorreva i periodi di riposo e villeggiatura lontano dalla città, ospitò lo stesso Puccini e Giuseppe Adami, con i quali lavorò proprio alla scrittura del libretto. Per ricordare la figura di Simoni l’amministrazione comunale di Viggiù ha dato vita a " Turandot 100 ", una rassegna culturale che mette al centro ovviamente la musica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cent’anni di Turandot. La città celebra Puccini tra musica e memoria

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