Nessun quotidiano ha dedicato spazio ai dettagli dei reati e delle pene relative ai condannati del processo Askatasuna di primo grado, iniziato il 31 marzo 2025. I capi di imputazione e le condanne sono rimasti privi di pubblicazione, lasciando gli aspetti legali di questa vicenda poco noti al pubblico. La mancanza di copertura rende difficile conoscere le specifiche accuse e le decisioni giudiziarie prese in questa fase del procedimento.

Di seguito le pene e i reati (mai pubblicati) dei condannati del processo Askatasuna di primo grado del 31 marzo 2025. Umberto Raviola: 4 anni e 9 mesi per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali. Giorgio Rossetto. 3 anni e 4 mesi per due episodi di violenza aggravata a pubblici ufficiali con recidiva. Alice Scavone: 1 anno e 11 mesi per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali e violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali e contravvenzione per travisamento. Loris Collovati: 1 anno e 8 mesi per violenza privata aggravata e concorso in lesioni personali e violenza pluri-aggravata a pubblici ufficiali e due violazioni del foglio di via.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I capi di reato sempre snobbati da tutti i giornali

Notizie correlate

Oscar 2026, da James Van Der Beek a Brigitte Bardot: tutti gli snobbati dall’In MemoriamMoltissime le star che non sono state inserite nel momento solitamente più commovente di tutta la serata e tra loro c'era anche la star di Dawson's...

Spalletti bocciato da tutti i giornali, voto 5: «Con McKennie centravanti ha dimezzato le chance di recuperarla»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter'; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Indagati per le manifestazioni pro Pal. Ma adesso il reato non esiste più; Uno nei camerini e l'altro faceva il palo: arrestati due professionisti dei furti al centro commerciale.

Un messaggio che si fa notare Da Suite Benedict trovi capi semplici ma con carattere, perfetti per tutti i giorni. Oggi il centro è chiuso, ci vediamo dal 2 maggio alle Befane #lebefaneshoppingcentre #suitebenedict - facebook.com facebook

Meglio dirlo subito: se le persone con cui Rocchi "combinava" le designazioni dell'Inter sono tesserati nerazzurri, i capi d'imputazione diventano un guaio non solo per Rocchi ma anche per l'Inter In due dei tre capi d'imputazione il pm Ascione della Procura di x.com