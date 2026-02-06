Spalletti riceve critiche unanimi dai giornali dopo la partita. Gli viene dato un voto di 5, soprattutto per aver messo McKennie come centravanti. La decisione ha ridotto le possibilità di recuperare il risultato, secondo gli opinionisti. La scelta del tecnico non convince e si fa sentire il giudizio negativo sulla sua gestione.

. Le pagelle dei quotidiani. Nonostante una prestazione tutt’altro che negativa i giornali stamani non perdonano Luciano Spalletti per l’impietoso 3-0 con l’Atalanta costato ai bianconeri l’eliminazione dalla Coppa Italia. 5 in pagella per il tecnico di Certaldo a cui viene contestata soprattutto la gestione dei cambi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata TUTTOSPORT 5 – «Nel momento in cui avrebbe potuto (o forse dovuto) trovare continuità di scelte, decide di stravolgere i suoi e di testare McKennie centravanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti bocciato da tutti i giornali, voto 5: «Con McKennie centravanti ha dimezzato le chance di recuperarla»

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli, Luciano Spalletti ha commentato a Sky le prestazioni dei suoi giocatori, evidenziando l’importanza di McKennie come centravanti e sottolineando l’impegno di David nel recupero dei palloni decisivi.

Dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Napoli di Antonio Conte, Luciano Spalletti ha commentato la partita a Sky.

Spalletti furioso sul rigore sbagliato: Mi ripetete tutti sempre la stessa cosa, ora anche bastaLuciano Spalletti ha dovuto compiere il classico giro di interviste post gara a caldo, tra televisioni e radio e alla fine la pazienza, già poca di fronte al finale di Juventus-Lecce è venuta meno di ... fanpage.it

Pastore esalta Spalletti: Locatelli è il suo capolavoro alla JuventusIntervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha analizzato il lavoro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, soffermandosi in particolare sulla crescita di Manuel ... tuttojuve.com

Mirko Nicolino. . Luciano #Spalletti dopo #Atalanta-#Juve 3-0: "Siamo spappolati dal dispiacere, queste partite dicono chi sei" facebook