Oscar 2026 da James Van Der Beek a Brigitte Bardot | tutti gli snobbati dall’In Memoriam

Durante gli Oscar 2026, molte celebrità sono state dimenticate nell'omaggio In Memoriam, tra cui James Van Der Beek e Brigitte Bardot. La cerimonia ha mostrato un elenco di nomi che non sono stati inclusi nel segmento dedicato ai ricordi degli artisti scomparsi. L'assenza di alcune figure note ha suscitato discussioni tra il pubblico e i media.

Moltissime le star che non sono state inserite nel momento solitamente più commovente di tutta la serata e tra loro c'era anche la star di Dawson's Creek, mancata lo scorso febbraio Gli Oscar hanno ampliato la sezione "In Memoriam" della cerimonia di quest'anno a causa del gran numero di personaggi illustri scomparsi nell'ultimo anno, tra cui Robert Redford, Diane Keaton e Rob Reiner. Barbra Streisand ha cantato un brano tratto da Come eravamo, il film in cui ha recitato al fianco di Redford, mentre numerose star sono salite sul palco per rendere omaggio a Reiner, da Kiefer Sutherland a Meg Ryan. Anche Diane Keaton è stata ricordata in un segmento più lungo presentato da Rachel McAdams, ma non sono mancate assenze illustri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Oscar 2026, da James Van Der Beek a Brigitte Bardot: tutti gli snobbati dall’In Memoriam Articoli correlati Oscar 2026, gli esclusi da ‘In Memoriam’: da Brigitte Bardot a James Van Der Beek. La delusione dei fanRoma, 16 marzo 2026 - Il segmento In Memoriam degli Oscar - il tradizionale video?omaggio agli artisti scomparsi nell'ultimo anno - ha lasciato fuori... Gli Oscar e la memoria corta: dimenticati Brigitte Bardot, James Van Der Beek ed Eric DaneC’è qualcosa di profondamente stonato nel modo in cui gli Oscar ricordano i morti. Aggiornamenti e notizie su Oscar 2026 da James Van Der Beek a... Temi più discussi: Clamoroso agli Oscar 2026: niente Red Carpet, la svolta che fa paura; Il toccante messaggio della moglie di James Van Der Beek nel giorno del suo compleanno; Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson e il fantasma di Sean Penn; Mi manca più che mai, l'omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford agli Oscar sulle note di The Way We Were. Oscar 2026, gli esclusi da ‘In Memoriam’: da Brigitte Bardot a James Van Der Beek. La delusione dei fanI celebri attori non sono apparsi nel tradizionale video-omaggio agli artisti scomparsi nell’ultimo anno. Barbra Streisand ricorda Robert Redford e canta ‘The way we were’ ... msn.com Gli Oscar e la memoria corta: dimenticati Brigitte Bardot, James Van Der Beek ed Eric DanePolemica agli Oscar: Brigitte Bardot, James Van Der Beek ed Eric Dane esclusi dal tributo In Memoriam. L'Academy accusata di memoria selettiva. ilfattoquotidiano.it James Van Der Beek non era soltanto un volto noto della televisione. Nella sua vita privata era prima di tutto un padre di una famiglia numerosa, un uomo profondamente legato alla natura e un grande amante degli animali. Tra tutti, i cani occupavano un post - facebook.com facebook Joshua Jackson su James Van Der Beek: «Era un brav'uomo, per la sua famiglia è una tragedia enorme» x.com