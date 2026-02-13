L'Hoffenheim ha subito una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco, un risultato che ha spinto l'allenatore Ilzer a cambiare strategia in vista della partita di sabato contro il Friburgo. La squadra di Sinsheim si presenta con diversi aggiustamenti, puntando a riscatto dopo il ko pesante. La sfida si gioca alle 15:30 e promette di essere una prova importante per entrambe le squadre.

La cinquina subita contro il Bayern Monaco ha fatto tornare sulla terra l’Hoffenheim di Ilzer, che quest’oggi cerca riscatto contro il Friburgo di Schuester. La gara dell’Allianz è partita male con il fallo di Akpoguma che è costato l’espulsione al nazionale nigeriano e il rigore poi trasformato da Kane. Il solito Kramaric ha rimesso le cose a posto ma alla lunga l’inferiorità si è fatta sentire e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Friburgo (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

L’ Hoffenheim di Ilzer si prepara ad affrontare il Friburgo di Schuester sabato 14 febbraio alle 15:30, dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Bayern Monaco che ha messo in crisi il morale della squadra.

Sabato alle 15:30, il Friburgo affronta il Werder Brema in casa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sport in tv oggi (sabato 14 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Le partite di oggi: è il giorno di Inter-Juventus. Poi Lazio-Atalanta e Como-Fiorentina; Calcio Europeo: weekend di FA Cup con la Premier in pausa, il Real tenta il sorpasso, PSG per la fuga.

Bundesliga 2025-2026: Hoffenheim-Friburgo, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Hoffenheim-Friburgo, ventiduesima giornata di Bundesliga 2025-2026. Calcio d'inizio alle 15.30 alle PreZero Arena ... sportal.it

Pronostico 1899 Hoffenheim vs Friburgo – 14 Febbraio 2026Nel cuore della Bundesliga, il 14 Febbraio 2026 alle 15:30, la PreZero Arena accoglierà una sfida che promette intensità e ritmo. 1899 Hoffenheim e Friburgo ... news-sports.it

Risultati quarti di Coppa di Germania: 1) Bayer Leverkusen-St.Pauli 3-0 2) Holstein Kiel-Stoccarda 0-3 3) Hertha Berlino-Friburgo 1-1 (4-5 dcr) 4)I Bayern Monaco-Lipsia 2-0 facebook