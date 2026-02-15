Hockey su pista Forte a Castiglione Uno scontro salvezza

Il match di hockey su pista tra Forte e Castiglione si è giocato per la lotta in classifica, con il risultato che potrebbe cambiare gli equilibri. Forte ha ottenuto una vittoria importante, dimostrando determinazione nonostante le difficoltà del calendario. La partita si è disputata in un clima teso, con entrambe le squadre che si sono battute con intensità.

Ripartire da uno scontro diretto, vincere e non lasciarsi spaventare, né infastidire, da un calendario che però indispettisce. Perché sì il Forte dei Marmi in questo mese di febbraio ha persino difficoltà a programmare allenamenti e tempi di recupero perché, messo in naftalina dopo il derby perso a Viareggio, torna in pista oggi per poi affrontare altre due partite da qui al prossimo 21 febbraio (oggi il Castiglione, mercoledì in casa col Monza e sabato a Bassano), insomma complicanze di un calendario difficile da accettare e che manda su tutte le furie il direttore Valter Luisi, che spiega: "Fin dalla data in cui c'è stato comunicato il nuovo calendario abbiamo fatto presente della nostra perplessità.