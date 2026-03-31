Thomas Markle, padre di Meghan, ha dichiarato di aver ripreso a godersi la vita e ha rivelato di avere una relazione con l’infermiera che si è presa cura di lui dopo aver subito un’amputazione della gamba. Dopo un passato di tensioni pubbliche e problemi di salute, l’uomo ha condiviso questa novità in un’intervista recente.

Dopo anni di turbolenze mediatiche, gravi problemi di salute e un doloroso allontanamento dalla figlia Meghan, Thomas Markle sembra aver trovato un inaspettato porto sicuro. In una recente intervista esclusiva al “ Daily Mail”, l’ex direttore della fotografia, oggi 81enne, ha rivelato di aver intrapreso una nuova e solida relazione con Rio Canedo, un’infermiera di 46 anni conosciuta mentre era ricoverato in ospedale per l’infezione che ha portato poi all’amputazione di una sua gamba. L’incontro tra i due è avvenuto a metà dicembre 2025 all’interno di una clinica riabilitativa nelle Filippine, struttura in cui la donna, madre di due figli, presta servizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora mi sto di nuovo godendo la vita”: Thomas Markle, il papà di Meghan, rivela di avere una relazione con l’infermiera che l’ha curato dopo l’amputazione della gamba

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