Achille Polonara il ritorno a canestro dopo il trapianto | Sapere che c’è una squadra che mi aspetta dei tifosi pronti ad accogliermi mi dà una grande carica
Achille Polonara ha condiviso sui social media due video in cui si vede mentre torna a giocare a basket, segnando il suo ritorno sul campo dopo aver subito un trapianto. Il giocatore della Dinamo Sassari ha commentato di sentirsi motivato dalla presenza di una squadra che lo aspetta e di tifosi pronti ad accoglierlo. La sua ripresa è stata documentata attraverso le storie di Instagram.
Esistono parole giuste? «Non saprei, però esiste la sensibilità. Ricordo quando cominciarono a cadermi capelli, appunto. Era un segnale inequivocabile che qualcosa stava succedendo: sia io che mia moglie raccontavamo che stavo facendo una terapia per diventare più forte. I bambini non fanno domande complicate, ma sentono tutto e a volte ti sorprendono. Poche settimane fa, ad esempio, Vitoria mi ha chiesto cosa fosse il coma. Ho cercato di cambiare discorso perché non riuscivo a trovare una spiegazione: le ho detto che papà non stava bene, quindi si è addormentato per un po’». Certe parole fanno paura anche agli adulti. «Sicuramente quando ti viene diagnosticato un tumore, la prima cosa a cui pensi è la morte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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