Achille Polonara ha condiviso sui social media due video in cui si vede mentre torna a giocare a basket, segnando il suo ritorno sul campo dopo aver subito un trapianto. Il giocatore della Dinamo Sassari ha commentato di sentirsi motivato dalla presenza di una squadra che lo aspetta e di tifosi pronti ad accoglierlo. La sua ripresa è stata documentata attraverso le storie di Instagram.

Esistono parole giuste? «Non saprei, però esiste la sensibilità. Ricordo quando cominciarono a cadermi capelli, appunto. Era un segnale inequivocabile che qualcosa stava succedendo: sia io che mia moglie raccontavamo che stavo facendo una terapia per diventare più forte. I bambini non fanno domande complicate, ma sentono tutto e a volte ti sorprendono. Poche settimane fa, ad esempio, Vitoria mi ha chiesto cosa fosse il coma. Ho cercato di cambiare discorso perché non riuscivo a trovare una spiegazione: le ho detto che papà non stava bene, quindi si è addormentato per un po’». Certe parole fanno paura anche agli adulti. «Sicuramente quando ti viene diagnosticato un tumore, la prima cosa a cui pensi è la morte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Achille Polonara, il ritorno a canestro dopo il trapianto: «Sapere che c’è una squadra che mi aspetta, dei tifosi pronti ad accogliermi, mi dà una grande carica»

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