Hiv 60 nuovi casi nel 2025 | test gratuiti in 40 farmacie

Nel primo trimestre del 2025 sono stati segnalati 60 nuovi casi di HIV, con un aumento rispetto all’anno precedente. In occasione della “European Testing Week”, sono state attivate test gratuiti in 40 farmacie distribuite sul territorio. Da un’indagine condotta, risultano già presenti sintomi della malattia in circa 40 pazienti, che si sono sottoposti ai test. L’iniziativa mira a favorire il monitoraggio e la diagnosi precoce.

LA CAMPAGNA. L’iniziativa in occasione della «European Testing Week». «In 40 pazienti già i sintomi della malattia. Ancora troppa sottovalutazione». «C’è un problema culturale, che oscilla tra lo stigma della “linea viola” del passato (lo spot tv che circolava a inizio anni Novanta, ndr) e la scarsa conoscenza di oggi». In questa sintesi di Paolo Meli, coordinatore della rete Bergamo Fast-Track City, l’alleanza tra istituzioni e Terzo settore per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, c’è la complessità della sfida. L’HivAids e le malattie sessualmente trasmissibili paiono un retaggio del passato, almeno stando alla rara discussione nel dibattito pubblico.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Hiv, 60 nuovi casi nel 2025: test gratuiti in 40 farmacie Notizie correlate Leggi anche: Hiv e malattie sessuali, nuovi test gratuiti da lunedì: Bergamo rafforza la prevenzione Disturbi alimentari, nel Pescarese 60 nuovi casi nel 2025, sempre più giovani coinvolti«Da piccola e fino all’adolescenza ero cicciottella e per questo venivo presa in giro. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Hiv, 60 nuovi casi nel 2025: test gratuiti in 40 farmacie; Hiv e malattie sessuali, nuovi test gratuiti da lunedì: Bergamo rafforza la prevenzione. Hiv, 60 nuovi casi nel 2025: test gratuiti in 40 farmacieL’iniziativa in occasione della «European Testing Week». «In 40 pazienti già i sintomi della malattia. Ancora troppa sottovalutazione». ecodibergamo.it Hiv. Simit: In Italia i nuovi casi restano stabili, allontanandoci dagli obiettivi Unaids 2030In Italia nel 2024 si registrano 2.379 nuove diagnosi di Hiv, dato in lieve calo ma stabile. Preoccupano le diagnosi tardive (60%) e i contagi tra i giovani (20% under 29). Nonostante gli strumenti ... quotidianosanita.it #HIV: dallo Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro #Spallanzani un nuovo progetto per intercettare e ricontattare chi ha interrotto la terapia antiretrovirale, rafforzando continuità e aderenza alle cure. Approfondisci: x.com C’è una strategia che negli ultimi anni sta cambiando radicalmente il modo in cui si parla di prevenzione dell’HIV: la PrEP. Eppure, fuori dagli ambienti specialistici, è ancora poco conosciuta. Da quest’anno esiste anche in una forma innovativa: non più solo u - facebook.com facebook