Harley-Davidson | il litorale si accende con parate e concerti

Il 2 maggio 2026, sul litorale e in Piazza Garibaldi si terrà l’Harley-Davidson European Spring Rally, un evento che coinvolge appassionati di moto provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede parate e concerti, attirando numerosi visitatori e motociclisti. La giornata è dedicata alla celebrazione del marchio e alla condivisione di passione tra i partecipanti. L’evento si svolge in un’area aperta, con accesso libero per il pubblico.

? Cosa sapere Harley-Davidson European Spring Rally il 2 maggio 2026 tra litorale e Piazza Garibaldi.. Parate, demo ride e concerti fino alle ore 02:00 coinvolgono l'intero centro urbano.. Il 2 maggio 2026, il litorale si trasformerà nel palcoscenico principale dell’Harley-Davidson European Spring Rally, con una programmazione che prevede parate sul lungomare e concerti in Piazza Garibaldi fino alle ore 02:00. L’attesa per il grande raduno motociclistico sta raggiungendo il culmine, con un interesse crescente da parte degli appassionati che si preparano a invadere i centri della città. La giornata di sabato sarà scandita da un ritmo serrato, capace di coniugare la passione per il motore con un’offerta culturale e musicale estremamente variegata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Harley-Davidson: il litorale si accende con parate e concerti Notizie correlate Leggi anche: Senigallia apre la stagione Harley-Davidson: quattro giorni tra moto e concerti Roma, caos in viabilità: blocchi per il raduno Harley DavidsonLa viabilità nella Capitale e nelle zone limitrofe presenta oggi, sabato 18 aprile 2026, alcune variazioni rilevanti per i pendolari e gli utenti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Senigallia capitale del mito: al via l’Harley-Davidson European Spring Rally 2026 dal 30 aprile al 3 maggio; MV Agusta, la Brutale 800 si veste di Nero Carbonio. Raduno Harley Davidson 2026 a Senigallia: il programma, dalla parata alle prove gratuite / VideoLa spiaggia di velluto invasa da 30mila riders da mezzo mondo che possono ammirare (e guidare) i nuovi modelli, partecipare a tour guidati e godersi gli spettacoli serali. Ecco dove parteggiare e come ... msn.com Nuova partnership di Jeep con Harley-Davidson per il 2026TORINO - Jeep e Harley-Davidson avviano una nuova partnership in Europa per il 2026: i due brand e i loro fan parteciperanno all'European Spring Rally di Senigallia, dal 30 aprile al 3 maggio, evento ... laprovinciacr.it Una fantastica #roadglidespecial per Eugenio, giusto in tempo per... una corsetta in quel di Senigallia: complimenti e buona strada! #hdbassanodelgrappa #harleyaddicts #harleydavidson #senigalliahog2026 #assicuriamolatuapassione facebook