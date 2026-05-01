A Crema, un diciottenne è stato interrogato come testimone nell’ambito di un procedimento riguardante l’uccisione di un giovane avvenuta il 6 aprile in via Brescia. Sami M., che all’epoca dei fatti era minorenne, è stato chiamato a comparire per circa tre ore, ma non è coinvolto come indagato. La vicenda ha portato all’attenzione l’episodio di violenza che ha portato alla morte di Hamza Salama.

Crema (Cremona) – È stato convocato l’altro giorno come persona informata sui fatti Sami M., presunto omicida allora minorenne ed oggi diciottenne di Hamza Salama, ucciso il 6 aprile in via Brescia. “La convocazione del ragazzo – spiega l’avvocato Vincenzo Cotroneo, che assiste il giovane e la sua famiglia – ci ha evitato di chiedere al giudice di essere chiamati per un interrogatorio. In più il mio assistito è stato sentito come testimone, cioè come persona informata sui fatti”. Questo perché nell’inchiesta sono entrati anche i due maggiorenni che la sera di Pasquetta, insieme a Sami, avevano minacciato con coltelli e bastoni Hamza nel parco Margherita Hack.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hamza massacrato a coltellate e colpi di mazza a Crema: “Sami interrogato per tre ore. Ma soltanto come testimone”

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