A Crema, un minorenne coinvolto in un episodio che ha portato alla morte di un uomo è stato interrogato. Durante l'interrogatorio, il ragazzo ha mostrato lacrime e ha chiesto perdono, ma non ha fornito spiegazioni sui motivi o sui dettagli dell’accaduto. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’incidente e raccogliere tutte le testimonianze. La vittima è stata identificata come un uomo di circa 40 anni.

Cremona, 9 aprile 2026 - Ora ha capito cosa ha fatto e quanto è successo di irreparabile: ha pianto durante tutto l'interrogatorio di garanzia concluso con la convalida dell'arresto e ha chiesto perdono ai suoi genitori e ai famigliari della vittima, ma non ha saputo dare spiegazioni di quanto accaduto la notte di Pasquetta e neppure indicare il movente. L’interrogatorio. È stato interrogato questa mattina, nel carcere minorile Beccaria, il 17enne marocchino che a Crema, in provincia di Cremona, ha ammazzato a sprangate e coltellate il 20enne egiziano Hamza Salama. Hamza Salama ucciso a Crema 7 marzo 2026. Fotolive social L’accusa di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hamza Salama ucciso a Crema, interrogato il minorenne: lacrime e richiesta di perdono ma nessuna spiegazione

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Omicidio di Hamza Salama a #Crema: trovato il coltello, non rinvenuta la spranga. #radiolombardia #noncifermiamomai Articolo nei commenti. - facebook.com facebook