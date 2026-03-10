Una nuova maglietta di Saint Laurent, chiamata ‘saint Laurent Reverse’, è stata recentemente presentata. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista. La comunicazione chiarisce che il testo contiene tali collegamenti e spiega la possibilità di ricevere una percentuale in caso di acquisti tramite questi link.

Il gioco visivo del 'Reverse': perché il logo al contrario?. La scelta di stampare il nome del marchio al contrario, una tecnica nota come "mirror print", non è un semplice espediente estetico ma una dichiarazione intenzionale dello stile minimalista che definisce l'identità contemporanea di Saint Laurent. Questa T-shirt grigio melange utilizza la stampa speculare sia sul fronte che sul retro per rompere la convenzione tradizionale del branding diretto, trasformando un capo apparentemente semplice in un oggetto di streetwear di lusso.

© Ameve.eu - Saint Laurent T-shirt ‘saint Laurent Reverse’: La verità

