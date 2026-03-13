Saint Laurent ha lanciato un pantalone in velluto che combina stile e vestibilità. Il capo presenta un taglio che si adatta alla figura, realizzato con tessuto di alta qualità. La linea si rivolge a chi cerca un capo versatile, adatto a diverse occasioni, mantenendo un aspetto elegante. Il pantalone in velluto rappresenta una proposta del marchio nel settore dell’abbigliamento di lusso.

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© Ameve.eu - Saint Laurent Pantalone Velluto: stile e vestibilità

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