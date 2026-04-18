Mantova-Avellino Missori | Il mio gol ci ha dato più sicurezza Lo dedico alla mia famiglia e a chi mi vuole bene
Nel match tra Mantova e Avellino, Filippo Missori è subentrato nella ripresa al posto di Biasci e, dopo diciassette minuti, ha segnato il gol che ha aperto le marcature della squadra ospite. La rete ha contribuito a mettere in discesa la partita per l'Avellino, che poi ha concluso con successo il confronto. Missori ha dichiarato di aver dedicato il gol alla sua famiglia e a chi gli vuole bene.
Filippo Missori entra nella ripresa al posto di Biasci e dopo soli diciassette minuti trova il gol che sblocca la partita e indirizza la vittoria dell'Avellino sul Mantova. Il difensore biancoverde racconta con semplicità una serata che ricorderà a lungo."Nel primo tempo è stato faticoso, sia per.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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