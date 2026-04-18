Mantova-Avellino Missori | Il mio gol ci ha dato più sicurezza Lo dedico alla mia famiglia e a chi mi vuole bene

Nel match tra Mantova e Avellino, Filippo Missori è subentrato nella ripresa al posto di Biasci e, dopo diciassette minuti, ha segnato il gol che ha aperto le marcature della squadra ospite. La rete ha contribuito a mettere in discesa la partita per l'Avellino, che poi ha concluso con successo il confronto. Missori ha dichiarato di aver dedicato il gol alla sua famiglia e a chi gli vuole bene.