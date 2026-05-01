Ha schiaffeggiato la titolare del bar L’uomo aveva fretta di andare in bagno

Un uomo ha aggredito e schiaffeggiato la titolare di un bar in centro città. L’aggressione è avvenuta mentre l’uomo aveva fretta di raggiungere il bagno. Durante l’episodio, la donna è stata colpita con violenza e ha ricevuto della candeggina sulla faccia, che l’uomo aveva appena usato per pulire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’identificazione dell’aggressore.

Siena, 1 maggio 2026 – Aggredita e schiaffeggiata dentro il bar. Con violenza, tanto che la candeggina che teneva in mano, appena usata per igienizzare il bagno, le è schizzata sul volto. Un enorme spavento per la donna che è stata portata in ambulanza alle Scotte per accertamenti. Poi è iniziata la caccia all’uomo – di sicuro una persona straniera, c’è chi diceva nordafricano – da parte delle volanti della questura. Rivedere le macchine della polizia posteggiate di fronte ai locali di piazza Matteotti ha ricordato a molti senesi il periodo in cui quest’area era diventata, insieme a quella della fermata dei pullman, luogo in cui facevano il bello e il cattivo tempo bande di maranza e si sviluppavano le tensioni fra pakistani e nordafricani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ha schiaffeggiato la titolare del bar”. L’uomo aveva fretta di andare in bagno Notizie correlate Leggi anche: Evade per andare a ubriacarsi al bar: arrestato nuovamente un uomo di 33 anni Leggi anche: "Sei un uomo, qui non puoi stare": donna transgender massacrata di botte nel bagno di un bar Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ha schiaffeggiato la titolare del bar. L’uomo aveva fretta di andare in bagno; Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’. Ha schiaffeggiato la titolare del bar. L’uomo aveva fretta di andare in bagnoLa commerciante gli aveva chiesto di attendere solo un attimo. Allora l’ha colpita per cui la candeggina che la donna teneva in mano le è schizzata sul volto ... lanazione.it