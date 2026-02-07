Evade per andare a ubriacarsi al bar | arrestato nuovamente un uomo di 33 anni

Un uomo di 33 anni è stato di nuovo arrestato dai Carabinieri di Ravenna. La polizia è intervenuta nel centro città dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di schiamazzi e comportamenti rumorosi. I militari lo hanno trovato mentre cercava di allontanarsi, evidente segno che voleva evitare il controllo. L'uomo aveva già avuto problemi con la legge per evasione e stavolta si è messo nei guai di nuovo.

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 33enne per il reato di evasione. Le pattuglie di Pronto Intervento della Sezione Radiomobile di Ravenna, impiegate nel controllo del territorio, sono intervenute nel centro città a seguito di diverse segnalazioni riguardanti schiamazzi in strada causati.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Ravenna Uscite Evade dagli arresti domiciliari per andare a bere al bar, giovane trovato e fermato Mercoledì 31 dicembre 2025, durante controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari, i carabinieri di Cento hanno individuato e fermato un giovane di 21 anni che aveva lasciato illegalmente gli arresti domiciliari per recarsi al bar. Salerno, panettiere 61enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 33 anni Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Salerno dopo aver ucciso un panettiere di 61 anni con diverse coltellate. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ravenna Uscite Argomenti discussi: Ladro con la passione del bricolage: evade dai domiciliari per rubare gli attrezzi al centro commerciale; Evade dagli arresti domiciliari per comprare le sigarette, ma quando arriva sotto casa vede la polizia: Noo, ancora. Denunciato 34enne; Evade dai domiciliari per… andare in carcere. Ma il giudice lo assolve; Isorella, arrestato per droga evade dai domiciliari: 47enne arrestato di nuovo. Evade dai domiciliari per andare al bar: arrestatoNella nottata scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 33enne per il reato di evasione. Le pattuglie di Pronto Intervento della Sezione Radiomobile ... ravennawebtv.it Evade per andare a rubareI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rovigo, completate le attività di indagine, a Borsea, hanno arrestato una 38enne da Padova, perché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatori ... polesine24.it Evade dai domiciliari per andare al centro commerciale, denunciato #Cronaca #cronacasicilia facebook Paternò, evade dai domiciliari per andare al centro commerciale: denunciato dlvr.it/TQmbzJ #Catania #Sicilia #LiveSicilia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.