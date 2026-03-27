Una donna transgender è stata aggredita domenica scorsa in un bar situato a La Bañeza, provincia di León, nel nord-ovest della Spagna. Secondo le fonti, l’aggressione si è verificata nel bagno del locale, dove è stata colpita ripetutamente. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui responsabili dell’episodio.

Violento pestaggio in un locale di La Bañeza, in Spagna. Bianca Lizbeth Fernández è stata oggetto di insulti transfobici da parte di alcune ragazze. Poco dopo, all'uscita dal locale, è stata picchiata in modo brutale, rischiando di perdere un occhio. La Guardia Civil ha arrestato cinque giovani Una donna transgender, Bianca Lizbeth Fernández, è stata vittima di un violento pestaggio avvenuto domenica scorsa in un locale di La Bañeza, in provincia di León, nel nord-Ovest della Spagna. Tutto è iniziato quando Fernández, vincitrice di alcuni concorsi di bellezza per persone trans, è stata ripresa da alcune donne dopo essere entrata nel bagno del bar: "Non puoi stare qui", le avrebbero detto, "sei un uomo". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Sei un uomo, qui non puoi stare": donna transgender massacrata di botte nel bagno di un bar

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