Guida controsole e non si accorge di una ciclista | automobilista condannato Essere abbagliati non è una giustificazione

Un automobilista è stato condannato dopo essere stato coinvolto in un incidente in cui non si è accorto di una ciclista, nonostante fosse abbagliato dal sole. La sentenza sottolinea che essere abbagliati non costituisce una scusa valida per non rispettare le norme di sicurezza e di controllo del veicolo. La decisione evidenzia come, anche in presenza di condizioni di visibilità difficili, il conducente abbia l’obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti.

Essere abbagliati dal sole non basta per evitare una condanna in caso di incidente stradale. Chi guida deve comunque mantenere il controllo del veicolo e adottare tutte le cautele necessarie. È questo, in sintesi, il principio ribadito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che con la sentenza del 28 aprile ha attribuito la piena responsabilità a un automobilista che aveva investito una ciclista. Cosa è sucesso il giorno dell’incidente. La sentenza di merito riguarda un uomo che, mentre era alla guida di una Toyota Yaris, ha urtato una donna che pedalava in bicicletta sul margine sinistro della carreggiata. Nella caduta la ciclista aveva riportato alcune lesioni.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Forbidden fruit, spoiler 17 marzo 2026: Yildiz si accorge di essere seguita e tende una trappola ad HalitVa in onda oggi, martedì 17 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Finge di essere un ragazzino e si fa mandare foto e video hard da una minorenne: condannatoCon un falso profilo creato su un social network aveva finto di essere un suo coetaneo e, dopo una serie di contatti e complimenti, era riuscito a...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: La nuova Formula 1 in controluce: gli effetti positivi e gli interrogativi in attesa; Cataratta, arriva il ‘super laser’ con IA che guida il chirurgo: debutto italiano all’Ircss Negrar; Gdo: a Roma Metro consegna le targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’, 31 i premiati; Food, Metro Italia consegna le targhe ‘Guida Michelin 2026 ai ristoranti del Lazio.

Agricoltura del futuro a Villa Quaranta, la Valpolicella guida la rivoluzione della sostenibilità al 12esimo Convegno Agricolo: Pescantina e Bussolengo insieme per la sostenibilità. Esperti, istituzioni e produttori a confronto su Pac, difesa integrata della vite e tra - facebook.com facebook