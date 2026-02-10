Finge di essere un ragazzino e si fa mandare foto e video hard da una minorenne | condannato

Un ragazzo è stato condannato per aver finto di essere un coetaneo su un social network. Con un falso profilo, ha iniziato a scambiare complimenti e a chiedere foto e video a sfondo sessuale da una minorenne. Dopo aver ottenuto il numero di cellulare, ha continuato a insistere, riuscendo a ricevere materiale che poi ha utilizzato per ricattarla.

La Corte d'Appello di Firenze dovrà riesaminare il caso di un imputato già condannato per violenza sessuale, coinvolto in un procedimento relativo a una minorenne costretta a video hard sotto minaccia.

