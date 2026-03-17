Forbidden fruit spoiler 17 marzo 2026 | Yildiz si accorge di essere seguita e tende una trappola ad Halit

Oggi, martedì 17 marzo 2026, su Canale 5 alle 14.15 va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. Yildiz si accorge di essere seguita e decide di tendere una trappola a Halit. La puntata si concentra su questi eventi, creando aspettative tra gli spettatori. La trasmissione si inserisce nel palinsesto del giorno senza ulteriori dettagli o commenti.

Va in onda oggi, martedì 17 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender sta provando a far tornare Yildiz a Villa Argun e per ritardare il divorzio ha nascosto i documenti. L'ex moglie di Argun ha provato a far cambiare idea alla sua 'nemica' diventata ormai 'amica', ma lei non sembra essere disposta a fare un passo indietro. Yildiz, infatti, ha ormai deciso di separarsi dal marito. Con le sue continue insinuazioni Sahika riuscirà a far venire dei dubbi ad Halit nei confronti di Yildiz e sarà curiosi di scoprire se abbia davvero una relazione sentimentale con Emir. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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