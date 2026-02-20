La città di Ferrara celebra il Carnevale, con maschere storiche, carri colorati e cavalli che sfilano nelle vie principali. Questo evento ha attirato numerosi visitatori da tutta la regione, desiderosi di vivere la tradizione. Oltre alle feste di Carnevale, il fine settimana offre spettacoli teatrali, concerti e raduni di biciclette d’epoca nelle piazze centrali. Le strade si riempiono di gente che cerca divertimento e cultura, mentre le attività si susseguono senza sosta. Molti locali preparano eventi speciali per questa occasione.

Il Carnevale tra maschere antiche, carri allegorici e cavalli. E poi musica, comicità e bici d'epoca Prosegue il periodo di Carnevale, tra maschere antiche, carri moderni e anche cavalli. Ma il weekend in arrivo è ricco anche di altre opportunità di svago, dalla musica al teatro, fino alle biciclette d'epoca. Di seguito una selezione delle migliori iniziative dei prossimi tre giorni (per una visione completa è possibile consigliare la pagina dedicata agli eventi). Tre piazze per un'unica grande festa. Il 'Carnevale Estense' torna ad animare il centro storico di Ferrara, tra piazza Castello, largo Castello e piazza Savonarola, sabato 21 (inaugurazione con taglio del nastro alle 11.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere nel fine settimana di San Valentino; Guida agli eventi del weekend (13 – 15 febbraio); Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana; Guida agli appuntamenti del weekend: la Ferrari e la musica, al Mef i bolidi appartenuti ai grandi artisti. Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana x.com Nel weekend il meteo migliora e anima il capoluogo siciliano con spettacoli, mostre ed esperienze da condividere. Ecco la nostra guida. ' https://www.balarm.it/HrT5 facebook