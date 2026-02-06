Questo fine settimana a Bergamo e dintorni ci sono molte cose da fare. Inizia con la Fiera delle Capre di Ardesio, una tradizione che attira visitatori da tutta la regione. Poi ci sono gli eventi come Fuoripista e Cuoricini, oltre a diversi concerti in città. Non mancano anche spettacoli come Picchiamoci, che promettono di intrattenere il pubblico di tutte le età. Un weekend ricco di appuntamenti, tra natura, musica e spettacoli.

Guida. Dalla «Fiere delle Capre di Ardesio» a «Fuoripista», da «Cuoricini» ai tanti concerti in programma a Bergamo, passando per lo spettacolo «Picchiamoci». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana Siamo entrati nel cuore di febbraio e l’inverno continua a offrire buone occasioni per uscire e riempire il weekend. Tra concerti, spettacoli teatrali, mostre, itinerari all’aria aperta e appuntamenti legati alle tradizioni del territorio, anche questo fine settimana sono tantissime le proposte che animano la nostra provincia. Pronti a scoprire cosa fare? La serata si accende al Druso di Ranica con il ritorno sul palco degli Spread, quintetto orobico tra i nomi più interessanti della scena underground locale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio)

Approfondimenti su Fiere Delle Capre ARDESIO

Questa fine settimana si riempie di appuntamenti in tutta Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Hidden NYC Events You’re Missing Every Month

Ultime notizie su Fiere Delle Capre ARDESIO

Argomenti discussi: Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio); Art City in dieci tappe: guida agli eventi del weekend; Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio); Primi accenni di Carnevale, presentazioni di libri e concorsi di poesia: guida agli eventi del weekend.

Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio)S iamo entrati nel cuore di febbraio e l’inverno continua a offrire buone occasioni per uscire e riempire il weekend. Tra concerti, spettacoli teatrali, mostre, itinerari all’aria aperta e appuntament ... ecodibergamo.it

Guida agli eventi del weekend (30 gennaio – 1° febbraio)M usica dal vivo, tradizioni che accendono l’inverno, grandi feste a tema e appuntamenti per tutta la famiglia: anche questo weekend Bergamo e provincia offrono un ventaglio di occasioni per uscire, i ... ecodibergamo.it

ArtCity in dieci tappe: guida agli eventi del weekend x.com

La mini-guida agli eventi del fine settimana scelti per voi facebook