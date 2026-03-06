Guida agli eventi del weekend 6 – 8 marzo

Ecco una guida agli eventi del weekend dal 6 all’8 marzo, con un’ampia varietà di proposte. Tra gli appuntamenti figurano lo spettacolo «Vorrei una voce», un incontro con Edoardo Prati, la fiera «Creattiva» e un’escursione di bird watching al Parco Oglio Nord. Inoltre, sono previsti diversi eventi del «Bergamo Film Meeting» distribuiti nei giorni del fine settimana.

Guida. Dallo spettacolo «Vorrei una voce» all’incontro con Edoardo Prati, da «Creattiva» all’escursione di bird watching al Parco Oglio Nord, passando per gli appuntamenti del «Bergamo Film Meeting». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana La primavera è decisamente alle porte e la voglia di uscire, esplorare e scoprire luoghi, eventi, palazzi e mostre inizia a farsi sentire. Questo fine settimana sono molti gli appuntamenti da tenere a mente (tra cui quelli della Giornata Internazionale della Donna che vi abbiamo presentato in una guida apposita): vi proponiamo una selezione di eventi da non perdere e da mettere in agenda! Prosegue la rassegna teatrale del Teatro Verdi di Bonate Sopra con «Vorrei una voce», uno spettacolo di e con Tindaro Granata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

