La situazione internazionale si fa sempre più complessa, con tensioni che si estendono dal Medio Oriente all’Ucraina. In Medio Oriente, il conflitto appare stagnante, tra tentativi di tregua e attacchi continui all’Iran, mentre gli Stati Uniti mantengono una posizione di attesa. Nel frattempo, il quinto anno di guerra in Ucraina coinvolge attori e interessi che si intrecciano, attirando l’attenzione dei media su un quadro di scontri protratti e senza una chiara risoluzione all’orizzonte.

Guerre allo specchio. L’apparente impasse del conflitto in Medio Oriente, con gli Stati Uniti in surplace fra tregua, trattative e nuovi attacchi all’Iran, fa balzare sotto i riflettori dei media il quinto anno della guerra scatenata dalla Russia di Putin all’Ucraina. Diverse, e tutte pessime per il Cremlino, le notizie sul lungo fronte del Donbass. Con una clamorosa ultim’ora: la fuga dalla Russia dell’ex viceministro delle Risorse naturali, Denis Butsaev, che ha precipitosamente lasciato il Paese in contemporanea alla rimozione dall’incarico. A Mosca la notizia è talmente di dominio pubblico da essere riportata dall’autorevole quotidiano...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerre senza pace. Mentre Teheran tergiversa Mosca rischia di implodere

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