Laura Pausini lancia l' appello per la pace a Sanremo basta con tutte le guerre vogliamo un mondo senza

Durante l'evento a Sanremo, la cantante ha interpretato una celebre canzone dedicata alla pace, rivolgendo un messaggio chiaro contro le guerre e le tensioni tra i popoli. La sua performance ha attirato l'attenzione del pubblico, mentre il suo discorso ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un mondo più unito e senza conflitti. La cantante ha concluso con un appello rivolto a tutti di impegnarsi per la pace.

Laura Pausini emoziona a Sanremo 2026 cantando "Heal The World" con il Piccolo Coro dell'Antoniano. Al termine lancia un appello contro le guerre: "Vogliamo un mondo senza guerra, per loro", riferendosi ai bambini. Carlo Conti ribadisce: "Vogliamo solo la pace". Un momento intenso che ha unito musica e impegno civile. Sanremo, Laura Pausini "Basta guerre" L'esibizione con il Piccolo Coro dell'Antoniano Il significato di "Heal The World" Sanremo, Laura Pausini "Basta guerre" Grande intensità emotiva nella terza serata del Festival di Sanremo, quando Laura Pausini ha interpretato "Heal The World" insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna. Laura Pausini e il Piccolo coro dell'Antoniano scuotono l'Ariston cantando un inno alla pace: "Basta guerre"Bologna, 26 febbraio 2026 – Uno schermo che proietta in bianco e nero diapositive strazianti di territori devastati dalle guerre.