Guerra Iran duecento studenti italiani | la notizia è appena arrivata

Alle 19.25 un volo proveniente da Abu Dhabi è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa con a bordo 200 studenti italiani. Questi studenti erano stati in visita a Dubai nei giorni scorsi, dove si sono verificati bombardamenti dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La notizia del loro ritorno in Italia è stata comunicata oggi.

È atterrato alle 19.25 all’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa il volo proveniente da Abu Dhabi che ha riportato in Italia 200 studenti rientrati da Dubai, dove nei giorni scorsi si sono verificati bombardamenti in seguito all’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’arrivo è stato accolto da un lungo applauso al Gate B degli arrivi del Terminal 1, dove genitori e amici attendevano con emozione. Imponente la presenza delle forze dell’ordine, schierate per garantire la sicurezza e gestire l’afflusso di persone. Crosetto in Parlamento: «Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Se ho sbagliato, mi scuso» Molti familiari erano arrivati con largo anticipo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

