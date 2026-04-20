Un nuovo sondaggio pubblicato dall’NBC News Decision Desk mostra un calo nel sostegno popolare a Donald Trump. Attualmente, il 37% degli adulti negli Stati Uniti approva le sue azioni, mentre il 63% esprime una valutazione negativa. La quota di chi approva è la più bassa registrata in questa fase, segnando un significativo arretramento rispetto alle precedenti rilevazioni.

Il consenso per Donald Trump registra un arretramento significativo. Secondo l’ultimo sondaggio Nbc News Decision Desk, il 37% degli adulti negli Stati Uniti approva l’operato del presidente, mentre il 63% esprime una valutazione negativa. Tra i contrari, circa la metà dichiara una disapprovazione netta. I dati vengono collegati a più fattori, tra cui il conflitto con l’Iran, l’andamento dei prezzi e l’aumento del carburante. Direzione del Paese: due americani su tre indicano la “strada sbagliata”. Oltre al dato sull’approvazione personale, l’indagine rileva un peggioramento del clima generale. Due cittadini su tre ritengono che gli Stati Uniti stiano andando nella direzione sbagliata.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Trump, la pessima notizia appena arrivata: “Tonfo clamoroso, qui crolla tutto”

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