Durante un evento recente, l'allenatore ha commentato con tono scherzoso una possibile sfida tra PSG e Bayern Monaco, dicendo di aver pensato che sarebbe stata una partita disastrosa e che avrebbe coinvolto due allenatori poco capaci. Le sue parole sono state pronunciate in modo leggero, senza approfondimenti su aspetti tecnici o motivazioni ulteriori, mantenendo un atteggiamento informale e ironico.

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© Calcionews24.com - Guardiola scherza su PSG e Bayern Monaco: «Ho pensato che sarebbe stata una partita disastrosa con due allenatori poco capaci»

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