Durante la semifinale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco, terminata con un punteggio di 5-4, l’attenzione di molti era rivolta a questa sfida storica. Nel frattempo, l’allenatore del Bayern era presente a Edgeley Park, assistendo a una partita di League One tra lo Stockport County e il Port Vale. Guardiola ha commentato ironicamente la sfida, definendola “disastrosa” e criticando gli allenatori e i giocatori coinvolti.

Mentre il mondo del calcio guardava Psg-Bayern Monaco 5-4, la semifinale di Champions League con più gol nella storia della competizione, Pep Guardiola era a Edgeley Park, casa dello Stockport County, a vedere una partita di League One contro il Port Vale. Terza divisione inglese. Finita 2-1 per il Port Vale. In conferenza stampa un giornalista gli ha chiesto perché non avesse guardato la semifinale. Guardiola ha risposto con il suo solito umorismo: “Il giorno prima ho controllato il calendario, ho visto PSG-Bayern e ho pensato: che partita disastrosa. Gli allenatori non sono bravi, Luis, Vinny. Giocatori davvero scarsi. Io amo il calcio inglese, quindi ho scelto Stockport”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola scherza su Psg-Bayern 5-4: “Partita disastrosa, allenatori poco capaci e giocatori scarsi”

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