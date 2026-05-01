Guardiagrele Di Prinzio replica alla Lega | Accuse respinte dov’era in questi anni per la città?

Il confronto tra il sindaco uscente e la Lega a Guardiagrele si intensifica in vista delle prossime elezioni comunali. Dopo le accuse rivolte dal partito di maggioranza, il primo cittadino ha risposto respingendo le contestazioni e sottolineando di non aver ricevuto supporto o attenzione per la città negli anni passati. La discussione riguarda anche la decisione di non inserire determinate iniziative nel programma elettorale.

Non si placa lo scontro politico nel centrodestra di Guardiagrele in vista delle elezioni comunali. Dopo le accuse lanciate dalla Lega, arriva la replica del sindaco uscente e ricandidato Donatello Di Prinzio, che respinge al mittente le contestazioni e difende la scelta di non inserire la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Guardiagrele, la Lega rompe con Di Prinzio: “Inaffidabile e scorretto”Si accende lo scontro politico a Guardiagrele in vista delle elezioni comunali di maggio. Guardiagrele, Di Prinzio presenta la squadra in piazza: ufficializzata la lista per le comunaliEntra nel vivo la campagna elettorale per le comunali di Guardiagrele del 24 e 25 maggio.