Guardia giurata perde il porto d' armi e il lavoro ' no' dei giudici al maxi risarcimento

Il Tar della Campania ha respinto il ricorso di un ex guardia giurata, che aveva chiesto un risarcimento danni dopo aver perso il porto d’armi e il lavoro. La richiesta riguardava anche un maxi risarcimento, ma i giudici hanno confermato il provvedimento della Prefettura di Caserta del 2018. La decisione riguarda quindi il ritiro delle licenze e i conseguenti effetti sulla posizione lavorativa dell’istante.

Il Tar della Campania, Sezione Quinta, ha respinto il ricorso con cui un ex guardia giurata chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritiro del porto d’armi e del divieto di detenzione disposto nel 2018 dalla Prefettura di Caserta. Il ricorrente, assistito dall’avvocato Francesco.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Aggredita una guardia giurata nella stazione ferroviaria, la Cgil: "Condizioni di lavoro inaccettabili"I sindacati Filcams Cgil e la Filt Cgil di Pescara denunciano con fermezza la grave aggressione subita la scorsa notte da una guardia particolare... L'Ugl Sicurezza chiede il rispetto dei protocolli operativi dopo la guardia giurata aggredita in stazioneL'aggressione si sarebbe consumata all'interno della stazione centrale di Pescara nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio Dopo l'aggressione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Compra una bici rubata e finisce a processo: guardia giurata perde il lavoro ma ricorre al Tar e vince la causa contro la prefettura; Vigilanza Privata al femminile, un’esperienza Speciale in Patrol Vigilanza; La fede nel plexiglass: se il crimine foggiano perde lo stile; Fabio Major tenta di rubare la borsa di una donna dall'auto, il figlio 12enne cerca di fermarlo e viene picchiato: Non processatelo, è... Guardia giurata perde il porto d'armi e il lavoro, 'no' dei giudici al maxi risarcimentoIl provvedimento della Prefettura adottato per presunte minacce di morte alla compagna era stato poi annullato dal Tar. Il vigilante chiedeva 109mila euro per gli stipendi 'persi' ... casertanews.it Leggo. . «Il femminicidio non deve mai essere considerato normale». A una settimana dal femminicidio di Stefania Rago, uccisa nella sua abitazione a Foggia dal marito, il 48enne guardia giurata Antonio Fortebraccio, la voce della figlia Jessica, 27 anni, si al - facebook.com facebook Aggredì infermiere e guardia giurata: condannato x.com